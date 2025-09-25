Language
    Bihar AEDO Vacancy 2025: सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:12 PM (IST)

    बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 26 सितंबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।

    Bihar AEDO Vacancy 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के 935 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए लास्ट डेट कल यानी 26 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    कौन ले सकता है इस भर्ती भाग

    बिहार AEDO पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

    आयु सीमा

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु पदानुसार अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, ओबीसी पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष एवं एससी, एसटी पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस

    • बीपीएससी एईडीओ भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको "ऑनलाइन एप्लीकेशन" पर क्लिक करें।
    • अब New Registration (One Time Registration) पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
    • पंजीकरण होने के बाद अन्य डिटेल भरकर अभ्यर्थी फॉर्म को पूरा कर लें।
    • निर्धारित एप्लीकेशन फीस जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

    आवेदन पत्र भरने के साथ उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जायेगा। सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।

    935 पदों पर होगी भर्ती

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 935 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से अनारक्षित के लिए 374 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 93 पद, अनुसूचित जाति के लिए 150 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 168 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 112 पद और पिछड़े वर्गों की महिला वर्ग के लिए 28 पद आरक्षित हैं।

