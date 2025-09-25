BSSC Office Attendant Vacancy: बिहार ऑफिस अटेंडेंट पदों पर आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस डेट तक फॉर्म भरने का मौका

बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 14 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3727 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से ऑफिस अटेंडेंट/ परिचारी (विशिष्ट) भर्ती 2025 आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 सितंबर थी जिसे अब 14 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथि में फॉर्म भरने से चूक गए हैं वे अब बढ़ाई गई तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसे कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स नीचे दिया जा रहा है-