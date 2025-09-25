Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSSC Office Attendant Vacancy: बिहार ऑफिस अटेंडेंट पदों पर आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस डेट तक फॉर्म भरने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:33 AM (IST)

    बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 14 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3727 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    BSSC Office Attendant Vacancy 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से ऑफिस अटेंडेंट/ परिचारी (विशिष्ट) भर्ती 2025 आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 सितंबर थी जिसे अब 14 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथि में फॉर्म भरने से चूक गए हैं वे अब बढ़ाई गई तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसे कर सकते हैं अप्लाई

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स नीचे दिया जा रहा है-

    • बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले onlinebssc.com/officeattendantspecial/ पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर मांगी गई डिटेल दर्ज कर पंजीकरण करें।
    • इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

    आवेदन शुल्क

    आवेदन पत्र भरने के साथ अनरिजर्व, ओबीसी, बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 540 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, दिव्यांग एवं सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 135 रुपये तय किया गया है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

    आवेदन के लिए योग्यता

    बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10th/ मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

    आयु सीमा

    भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम आयु कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित (पुरुष) वर्ग के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए वर्ग के अनुसार अधिकतम आयु से अतिरिक्त 10 वर्ष निर्धारित है।

    यह भी पढ़ें- Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 1799 पदों के लिए आवेदन कल से होंगे स्टार्ट