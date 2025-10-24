Language
    EMRS Recruitment 2025: रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:43 PM (IST)

    एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के कुल 7267 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। उम्मीदवार अब 28 अक्टूबर तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित पात्रताएं होनी चाहिए। 

    EMRS Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अब वे 28 अक्टूबर तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई थी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 

    आयु-सीमा

    टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु पदानुसार निर्धारित है। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30/35/40 और 50 होनी चाहिए। हालांकि विशेष उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास पदानुसार डिग्री होनी चाहिए। स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीएससी, टीजीटी व पीजीटी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर या बीएड की डिग्री, लेखाकार के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास वाणिज्य या लेखा में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    एग्जाम शेड्यूल भी जारी

    एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान भी कर दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13, 14 और 23 दिसंबर को किया जाएगा।

    पद संबंधित विवरण

    • प्रिंसिपल- 225 पद
    • टीजीटी- 3962 पद
    • पीजीटी- 1460 पद
    • स्टाफ नर्स- 550 पद
    • हॉस्टल वार्डन- 635
    • लेखाकार- 61
    • जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट- 228 पद
    • लैब अटेंडेंट- 146 पद

