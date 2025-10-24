EMRS Recruitment 2025: रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अब वे 28 अक्टूबर तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई थी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु पदानुसार निर्धारित है। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30/35/40 और 50 होनी चाहिए। हालांकि विशेष उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास पदानुसार डिग्री होनी चाहिए। स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीएससी, टीजीटी व पीजीटी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर या बीएड की डिग्री, लेखाकार के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास वाणिज्य या लेखा में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

एग्जाम शेड्यूल भी जारी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान भी कर दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13, 14 और 23 दिसंबर को किया जाएगा।