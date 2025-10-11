Language
    EMRS Recruitment 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग के 7267 पदों पर जल्द कर लें अप्लाई, परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल भी जारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:01 PM (IST)

    EMRS Recruitment 2025: इस दिन होगी परीक्षा।



    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) की ओर से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 23 अक्टूबर तक इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से टीचिंग और नॉन-टीचिंग के कुल 7267 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, एनईएसटीएस की ओर से एग्जाम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है।

    इस दिन होगी परीक्षा

    एनईएसटीएस की ओर से ईएमआरसी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।

    पदानुसार मिलेगा वेतनमान

    •  प्रिंसिपल- प्रतिमाह 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये
    • पीजीटी- प्रतिमाह 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये
    • टीजीटी- प्रतिमाह 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये
    • लाइब्रेरियन- प्रतिमाह 44900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये
    • महिला स्टाफ नर्स- प्रतिमाह 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये
    • हॉस्टल वार्डन- प्रतिमाह 29,200  रुपये से लेकर 92,300 रुपये
    • अकाउंटेंट- प्रतिमाह 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये
    • जेएसए- प्रतिमाह 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये
    • लैब अटेंडेंट- प्रतिमाह 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये 

    EMRS Recruitment 2025: ऐसे करें अप्लाई

    एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    • टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर “EMRS Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी, हस्ताक्षर और निर्धारित एप्लीकेशन फीस को जमा करें।
    • अब फॉर्म को सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

