EMRS Recruitment 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग के 7267 पदों पर जल्द कर लें अप्लाई, परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल भी जारी









जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) की ओर से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 23 अक्टूबर तक इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से टीचिंग और नॉन-टीचिंग के कुल 7267 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, एनईएसटीएस की ओर से एग्जाम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है।