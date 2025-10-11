BTSC Hostel Manager vacancy 2025: हॉस्टल मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, 10 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर हॉस्टल मैनेजर के कुल 92 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल 37 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदावारों के लिए कुल 09 पद, एससी के लिए 14 पद, एसटी के लिए 01 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 17 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 03 पद आरक्षित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर 10 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता हॉस्टल मैनेजर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आतिथ्य एवं होटल प्रशासन में बीएससी की डिग्री प्राप्त की हो। या फिर उम्मीदवारों के पास होटल मैनेजमेंट में स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए।

आयु-सीमा हॉस्टल मैनेजर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 01 अगस्त, 2025 के अनुसार 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, सामान्य महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।