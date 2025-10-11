Language
    BTSC Hostel Manager vacancy 2025: हॉस्टल मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, 10 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:12 PM (IST)

    बीटीएससी की ओर से हॉस्टल मैनेजर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।  

    Hero Image

    BTSC Hostel Manager vacancy 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर हॉस्टल मैनेजर के कुल 92 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल 37 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदावारों के लिए कुल 09 पद, एससी के लिए 14 पद, एसटी के लिए 01 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 17 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 03 पद आरक्षित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर 10 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    शैक्षणिक योग्यता

    हॉस्टल मैनेजर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आतिथ्य एवं होटल प्रशासन में बीएससी की डिग्री प्राप्त की हो। या फिर उम्मीदवारों के पास होटल मैनेजमेंट में स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए।

    आयु-सीमा

    हॉस्टल मैनेजर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 01 अगस्त, 2025 के अनुसार 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, सामान्य महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और होटल मैनेजमेंट आदि विषय से 200 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। साथ ही प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

    परीक्षा शुल्क

    सभी उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। 

