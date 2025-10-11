IB JIO Admit Card 2025: जल्द ही जारी होगा एडमिट कार्ड, यहां mha.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड
इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) ग्रेड-II और टेक्निकल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कभी भी जारी किए जा सकते हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यह भर्ती परीक्षा 15 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) ग्रेड-II और टेक्निकल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कभी भी जारी किए जा सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को जीआईओ ग्रेड-II और टेक्निकल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। IB JIO 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।
इस दिन होगी परीक्षा
आईबी की ओर से आईबी जीआईओ ग्रेड-II और टेक्निकल की भर्ती परीक्षा कुल 394 पदों के लिए देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 15 अक्टूबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य मानसिक योग्यता और संबंधित विषय से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 2 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए 20 अंक का स्किल टेस्ट और 30 अंक का साक्षात्कार आयोजित कराया जाएगा।
IB JIO Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
आईबी की ओर से जीआईओ ग्रेड-II और टेक्निकल की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर अब 'IB JIO Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिकं पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
