SSC CGL Admit Card 2025: एसएससी ने जारी किया सीजीएल री-एग्जाम का एडमिट कार्ड, यहां ssc.gov.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एसएससी सीजीएल टियर-1 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार एसएससी सीजीएल के री-एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

SSC CGL Admit Card 2025: इन पांच स्टेप्स से करें डाउनलोड जो उम्मीदवार एसएससी सीजीएल री-एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वे यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'SSC CGL Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन होगी परीक्षा एसएससी की ओर से एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 14 अक्टूबर को ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। परीक्षा एक घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगा। सीजीएल परीक्षा में उम्मीदवारों से 200 अंकों के 100 प्रश्न फूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।