Viksit Bharat Buildathon 2025: रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट, यहां से करें डायरेक्ट अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय की ओर से विकसित भारत बिल्डाथॉन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे आज यानी 11 अक्टूबर तक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट vbb.mic.gov.in जाकर विजिट करना होगा। अगर आप स्कूली छात्र हैं और नवाचार व रचनात्मकता में रुचि रखते हैं, तो आप विकसित भारत बिल्डाथॉन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विकसित भारत बिल्डाथॉन का उद्देश्य यह प्रोग्राम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजत कराया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच नवाचार और रचनात्मकता को विकसित करना है। बता दें, इस प्रोग्राम में लगभग 1.3 लाख स्कूलों के लगभग एक करोड़ विद्यार्थियों शामिल हो सकते हैं।