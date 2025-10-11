Bihar STET Admit Card 2025: आज जारी होगा एडमिट कार्ड, इन पांच स्टेप्स से कर सकेंगे डाउलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (STET) के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 11 अक्टूबर को आना तय है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इस दिन होगी परीक्षा बीएसईबी की ओर से Bihar STET 2025 परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 14 अक्टूबर को ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। एसटीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों से निर्दिष्ट विषय वस्तु और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता विषय से कुल 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।