Bihar STET Admit Card 2025: आज जारी होगा एडमिट कार्ड, इन पांच स्टेप्स से कर सकेंगे डाउलोड
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज यानी 11 अक्टूबर को Bihar STET Admit Card 2025 जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एसटीईटी परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर को किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (STET) के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 11 अक्टूबर को आना तय है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
इस दिन होगी परीक्षा
बीएसईबी की ओर से Bihar STET 2025 परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 14 अक्टूबर को ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। एसटीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों से निर्दिष्ट विषय वस्तु और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता विषय से कुल 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड
बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- बिहार एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर एसटीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
