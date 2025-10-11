Bihar DElEd Answer Key 2025: डीएलएड परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी, 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन दर्ज

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार डीएलएड की परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर आपत्ति दर्ज सकते हैं। बता दें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में 16 अगस्त, 2025 को किया गया था। इसके साथ ही उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।

13 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलडी परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। बीएसईबी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

ऑब्जेक्शन फीस भी करनी होगी जमा बीएसईबी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए 50 रुपये ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फीस के रूप में जमा करनी होगी। ऑब्जेक्शन केवल ऑनलाइन माध्यम में ही स्वीकार किए जाएंगे।