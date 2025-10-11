Bihar DElEd Answer Key 2025: डीएलएड परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी, 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन दर्ज
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीवार परीक्षा में अपने उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार डीएलएड की परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर आपत्ति दर्ज सकते हैं। बता दें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में 16 अगस्त, 2025 को किया गया था। इसके साथ ही उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।
13 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलडी परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। बीएसईबी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।
ऑब्जेक्शन फीस भी करनी होगी जमा
बीएसईबी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए 50 रुपये ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फीस के रूप में जमा करनी होगी। ऑब्जेक्शन केवल ऑनलाइन माध्यम में ही स्वीकार किए जाएंगे।
Bihar DElEd Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की
बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'objection D.El.Ed. Joint Entrance Test, 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
- इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेसन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद प्रोविजनल आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
इस दिन हुई थी परीक्षा
