UPSC CAPF AC Result 2025: सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड
यूपीएससी की ओर से UPSC CAPF AC 2025 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते है। लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए अब शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) का आयोजन किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) असिस्टेंट कमांडेंट की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट डाउनलोड सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, यूपीएससी की ओर से UPSC CAPF AC 2025 लिखित परीक्षा का परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
UPSC CAPF AC Result 2025: ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड
यूपीएससी की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) असिस्टेंट कमांडेंट की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- असिस्टेंट कमांडेंट की लिखित परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Central Armed Police Forces (ACs) Examination, 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
रिजल्ट जारी होने के बाद
लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए अब यूपीएससी की ओर से शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) का आयोजन किया जाएगा। पीईटी टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को 16 सेकंड और महिला उम्मीदवारों को 18 सेकंड के भीतर 100 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा, पुरुष उम्मीदवारों को 3 मिनट 45 सेंकड और महिला उम्मीदवारों को 4 मिनट 45 सेकंड के भीतर 800 दौड़ की दौड़ पूरी करनी होगी। साथ ही पुरुष उम्मीदवारों के लिए लॉन्ग जंप 3.5 मीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए लॉन्ग जंप 3 मीटर निर्धारित की गई है।
