UPSC NDA I Final Result 2025: एनडीए-I का फाइनल रिजल्ट जारी, मार्क्स 15 दिन बाद अपलोड किए जाएंगे

    यूपीएससी की ओर से एनडीए-I का फाइनल रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, यूपीएससी की ओर से परीक्षा में प्राप्त अंक रिजल्ट जारी होने के 15 दिन बाद अपलोड कर डिए जाएंगे। 

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग की ओर से नेशनल डिफेंस अकेडमी (NDA)- I का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एनडीए-I का फाइनल रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत कुल 735 उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए चयनित किए गए हैं। इसके साथ ही यूपीएससी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार अपने नाम के साथ रोल नंबर की जांच कर सकते हैं।

    संघ लोक सेवा आयोग की ओर से एनडीए परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 अगस्त, 2025 को किया गया था।

    ऐसे करें एलडीए-I फाइनल रिजल्ट डाउनलोड

    एनडीए-I फाइनल रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • एनडीए-I फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2025' पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोज करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    15 दिन बाद देख सकेंगे मार्क्स

    यूपीएससी की ओर से एनडीए-I फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार 15 दिन बाद परीक्षा में प्राप्त अंक देख सकेंगे। यूपीएससी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक एनडीए-I परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के मार्क्स आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के 15 दिन बाद प्रकाशित किए जाएंगे।

