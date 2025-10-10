UGC NET DEC 2025: एनटीए ने आधार और यूडीआईडी से जुड़ी एडवाइजरी की जारी, यहां देखें पूरी डिटेल्स

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एंजेसी की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 07 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए 07 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले एनटीए की ओर से जारी की गई एडवाइजरी को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। दरअसल एनटीए की एडवाइजरी के तहत यह कहा गया है कि उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि उनके आधार कार्ड और यूडीआईडी सही और अपडेट है या नहीं।

आधार कार्ड और यूडीआईडी से संबंधित एडवाइजरी एनटीए की ओर से एडवाइजरी के तहत यह कहा गया है कि जो भी उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आवश्यक दस्तावेजों को जरूर अपडेट कर लें। एनटीए की ओर से यह भी कहा गया है कि उम्मीदवार के आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, फोटो, घर का पता और पिता का नाम अपडेट होना चाहिए। साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों का यूआईडी कार्ड वैध होना चाहिए।