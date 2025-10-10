UGC NET DEC 2025: एनटीए ने आधार और यूडीआईडी से जुड़ी एडवाइजरी की जारी, यहां देखें पूरी डिटेल्स
नेशनल टेस्टिंग एंजेसी की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एनटीए की एडवाइजरी के मुताबिक उम्मीदवारों को यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार कार्ड और यूडीआईडी में जानकारी सही और अपडेट है या नहीं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एंजेसी की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 07 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए 07 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले एनटीए की ओर से जारी की गई एडवाइजरी को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। दरअसल एनटीए की एडवाइजरी के तहत यह कहा गया है कि उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि उनके आधार कार्ड और यूडीआईडी सही और अपडेट है या नहीं।
आधार कार्ड और यूडीआईडी से संबंधित एडवाइजरी
एनटीए की ओर से एडवाइजरी के तहत यह कहा गया है कि जो भी उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आवश्यक दस्तावेजों को जरूर अपडेट कर लें। एनटीए की ओर से यह भी कहा गया है कि उम्मीदवार के आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, फोटो, घर का पता और पिता का नाम अपडेट होना चाहिए। साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों का यूआईडी कार्ड वैध होना चाहिए।
कब होगा एनटीए नेट परीक्षा का आयोजन
एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही उम्मीदवार 07 नवंबर, 2025 तक इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एनटीए की ओर से नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में दिसंबर व जनवरी में आयोजित कराई जाएगी।
ऐसे करें यूजीसी नेट के लिए खुद रजिस्ट्रेशन
जो उम्मीदवार यूजीसीनेट दिसंबर परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी, हस्ताक्षर को अपलोड करें।
- इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करके फॉर्म को सबमिट करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
