EMRS Recruitment 2025: एकलव्य स्कूल टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सहित नॉन टीचिंग पदों पर तुरंत कर लें अप्लाई, कल है लास्ट डेट
नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की ओर से देशभर के एकलव्य स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सहित अन्य नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती हो रही है। भर्ती के लिए फॉर्म कल यानी 23 अक्टूबर तक भरा जा सकता है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 7267 रिक्त पदों नियुक्तियां की जाएंगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के एकलव्य स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सहित अन्य नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 23 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी।
कौन ले सकता है इस भर्ती में भाग
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार मास्टर डिग्री के साथ बीएड/ बैचलर डिग्री/ बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग/ बीकॉम/ 10th/ 12th आदि किया हो। पदानुसार योग्यता चेक करने के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।
आयु सीमा
अभ्यर्थी की अधिकतम आयु पदानुसार 30/ 35/ 40/50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 23 अक्टूबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।
कैसे करें अप्लाई
- ईएमआरएस टीजीटी, हॉस्टल वॉर्डेन, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग एवं पीजीटी पदों पर आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट खुलते ही पॉप-अप में आपको सभी पदों से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
- आप एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको New Registration लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके पंजीकरण कर लेना है।
- पंजीकरण होने के बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल दर्ज करके फॉर्म को पूरा कर सकता हैं।
- इसके बाद सिग्नेचर, फोटो आदि अपलोड करें।
- अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।
- इसके बाद सबमिट किये हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लेना है।
आवेदन फीस
अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले उम्मीदवार जो प्रिंसिपल पदों के लिए आवेदन करेंगे उनको 2500 रुपये, पीजीटी, टीजीटी पदों पर आवेदन के लिए 2000 और नॉन टीचिंग पोस्ट पर आवेदन करने पर 1500 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, पीएच एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को सभी पद के लिए एप्लीकेशन फीस के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 7267 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पदानुसार प्रिंसिपल के लिए 225 पद, पीजीटी के लिए 1460 पद, टीजीटी के लिए 3962 पद, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पद, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 पद, अकाउंटेंट के लिए 61 पद, जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट (JSA) के लिए 228 पद और लैब अटेंडेंट के लिए 146 पद आरक्षित हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।