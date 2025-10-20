DU Recruitment 2025: डीयू एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर पदों पर आज ही कर लें अप्लाई, कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वे बिना देरी करते हुए इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कल यानी 21 अक्टूबर के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी।

भर्ती में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जाकर भरा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

क्या है योग्यता एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों ने न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास शैक्षणिक क्षेत्र में न्यूनतम आठ वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।

प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को शैक्षणिक क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।