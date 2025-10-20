DU Recruitment 2025: डीयू एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर पदों पर आज ही कर लें अप्लाई, कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट
डीयू में प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 21 अक्टूबर निर्धारित है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद विंडो क्लोज कर दी जाएगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वे बिना देरी करते हुए इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कल यानी 21 अक्टूबर के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी।
भर्ती में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जाकर भरा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
क्या है योग्यता
एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों ने न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास शैक्षणिक क्षेत्र में न्यूनतम आठ वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।
प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को शैक्षणिक क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। सामान्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस फीस 2,000 रुपये, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और महिला उम्मीदवारों के लिए 1,500 रुपये, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये निर्धारित है।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले डीयू की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद निर्धारित लॉगिन डिटेल्स जैसे ईमेल, मोबाइल नबंर और पासवर्ड दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- इसके बाद आवश्यदक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अब निर्धीरित रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद दर्ज गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- इसके बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 56 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से एसोसिएट प्रोफेसर के 35 पदों पर और प्रोफेसर के 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।