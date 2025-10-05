DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली में टीजीटी के बंपर पदों पर भर्ती का एलान, आवेदन 9 अक्टूबर से होंगे स्टार्ट

डीएसएसएसबी टीजीटी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से भर्ती में शामिल होने के लिए फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के तहत ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 5346 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। टीचर बनने का का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के बंपर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली टीजीटी भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर 2025 तक पूर्ण की जाएगी। जो भी उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तय तिथियों के अंदर डीएसएसएससबी के OARS पोर्टल dsssbonline.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से टीजीटी के 5346 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सब्जेक्ट के अनुसार भर्ती डिटेल निम्नलिखित है- पद/विषय पदों की संख्या (मेल) पदों की संख्या (फीमेल) टीजीटी मैथमेटिक्स 744 376 टीजीटी इंग्लिश 869 104 टीजीटी सोशल साइंस 310 92 टीजीटी नेचुरल साइंस 630 502 टीजीटी हिंदी 420 126 टीजीटी संस्कृत 342 416 टीजीटी उर्दू 45 116 टीजीटी पंजाबी 67 160 ड्रॉइंग टीचर - कुल 15 स्पेशल एजुकेशन टीचर - कुल 2 पात्रता एवं मापदंड

इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन के साथ बीएड/ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड/ B.Ed-M.Ed आदि किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने सीटीईटी एग्जाम भी क्वालीफाई किया हो। इसके अलावा अभ्यर्थी की उम्र 1 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। पात्रता एवं मापदंड की जानकारी पदानुसार जानने के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।