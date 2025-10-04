Language
    DSSSB TGT Recruitment 2025: टीजीटी के पदों पर आवेदन 9 अक्टूबर से शुरू, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:35 PM (IST)

    डीएसएसएसबी की ओर से टीजीटी के कुल 5346 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 09 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही उम्मीदवार इन पदों के लिए 07 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक और बीएड की डिग्री होनी चाहिए।

    DSSSB TGT Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से टीजीटी टीचर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे टीजीटी के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, डीएसएसएसबी की ओर से टीजीटी के कुल 5346 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन 09 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। टीजीटी के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    शैक्षणिक योग्यता

    • टीजीटी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक व स्नातकोत्तर पूरा किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास बीएड व एमएड की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार सीटीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करनी होगी। इसके अलावा, महिला, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की जाएगी।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सामान्य जागरूकता, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।

    DSSSB TGT Recruitment 2025: ऐसे करें अप्लाई

    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा
    • अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके अकाउंट को लॉगिन करना होगा।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
    • दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।
    • अंत में फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।

