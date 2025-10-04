AIIMS NORCET Result 2025: एम्स ने जारी किया स्टेज-2 परीक्षा का रिजल्ट, यहां से करें पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की ओर से नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबलिटी टेस्ट (NORCET)-9 स्टेज-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार स्टेज-2 की परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्टेज-2 परीक्षा का रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, स्टेज-2 परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

यहां से डायरेक्ट करें पीडीएफ डाउनलोड

ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

एम्स (NORCET) स्टेज-2 परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

एम्स एनओआरसीईटी स्टेज-2 परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर जाकर विजिट करें। इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Result of the Stage-II NORCET-09 Examination held on 27.09.2025' लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया

स्टेज-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों का अंतिम चयन ऑनलाइन आवंटन के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, NORCET रैंक के आधार पर उम्मीदवारों की सीट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। साथ ही अंतिम सीट एलोकेशन 13 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। योग्य उम्मीदवार 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2025 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।