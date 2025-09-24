DSSSB Recruitment 2025: आवेदन करने का आज आखिरी मौका, 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

डीएसएसएसबी में Chauffeur और Despatch Rider/ Process Server के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 24 सितंबर है। उम्मीदवारों के पास केवल आज इन पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहां देखें पूरी जानकारी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से Chauffeur और Despatch Rider/ Process Server के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे केवल आज यानी 24 सितंबर कर ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डीएसएसएसबी की ओर से एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। बता दें, डीएसएसएसबी की ओर से Chauffeur और Despatch Rider/ Process Server के कुल 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आज ही इन पदों के लिए आखिरी बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं या बारहवीं की कक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास हल्के मोटर वाहन की ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्स या सेंट्रल आर्म्ड फोर्स उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।