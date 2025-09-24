DSSSB Recruitment 2025: आवेदन करने का आज आखिरी मौका, 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई
डीएसएसएसबी में Chauffeur और Despatch Rider/ Process Server के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 24 सितंबर है। उम्मीदवारों के पास केवल आज इन पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहां देखें पूरी जानकारी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से Chauffeur और Despatch Rider/ Process Server के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे केवल आज यानी 24 सितंबर कर ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डीएसएसएसबी की ओर से एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। बता दें, डीएसएसएसबी की ओर से Chauffeur और Despatch Rider/ Process Server के कुल 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आज ही इन पदों के लिए आखिरी बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं या बारहवीं की कक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास हल्के मोटर वाहन की ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्स या सेंट्रल आर्म्ड फोर्स उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कैसे करें अप्लाई
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अब अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये और एससी एंव एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
