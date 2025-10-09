Language
    DSSSB Recruitment 2025: दिल्ली में टीजीटी के 5346 पदों पर आवेदन आज से, पात्रता, फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:04 AM (IST)

    डीएसएसएसबी की ओर से टीजीटी के 5346 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो रही रही है जो 7 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन से संबंधित, पात्रता, एप्लीकेशन प्रॉसेस, फीस की पूरी डिटेल इस पेज से चेक कर सकते हैं।

    DSSSB TGT Vacancy 2025: पूरी डिटेल यहां से करें चेक।

     

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी टीचर बनने का का सपना देख रहे हैं और इस वेकैंसी के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से डीएसएसएससबी के OARS पोर्टल dsssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 7 नवंबर 2025 तय की गई है।

    टीजीटी पदों के लिए क्या है पात्रता

    डीएसएसएसबी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन के साथ बीएड/ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड/ B.Ed-M.Ed आदि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने सीटीईटी एग्जाम भी क्वालीफाई किया हो।

    आयु सीमा

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। पात्रता एवं मापदंड की जानकारी पदानुसार जानने के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से टीजीटी के 5346 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सब्जेक्ट के अनुसार भर्ती डिटेल निम्नलिखित है-

    पद/विषय पदों की संख्या (मेल) पदों की संख्या (फीमेल)
    टीजीटी मैथमेटिक्स 744 376
    टीजीटी इंग्लिश 869 104
    टीजीटी सोशल साइंस 310 92
    टीजीटी नेचुरल साइंस 630 502
    टीजीटी हिंदी 420 126
    टीजीटी संस्कृत 342 416
    टीजीटी उर्दू 45 116
    टीजीटी पंजाबी 67 160
    ड्रॉइंग टीचर -  कुल 15
    स्पेशल एजुकेशन टीचर - कुल 2 

    आवेदन का तरीका एवं फीस

    • इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम यहां आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक उपलब्ध करवा रहे हैं-
    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले DSSSB के ऑफिशियल पोर्टल dsssbonline.nic.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी डिटेल डिटेल दर्ज कर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य जानकारी, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।
    • अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें और फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
    DSSSB TGT Vacancy notification

    फीस

    आवेदन पत्र भरने के साथ उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए निशुल्क रूप से आवेदन कर सकते हैं।

