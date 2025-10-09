DSSSB Recruitment 2025: दिल्ली में टीजीटी के 5346 पदों पर आवेदन आज से, पात्रता, फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी टीचर बनने का का सपना देख रहे हैं और इस वेकैंसी के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से डीएसएसएससबी के OARS पोर्टल dsssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 7 नवंबर 2025 तय की गई है।

टीजीटी पदों के लिए क्या है पात्रता डीएसएसएसबी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन के साथ बीएड/ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड/ B.Ed-M.Ed आदि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने सीटीईटी एग्जाम भी क्वालीफाई किया हो।