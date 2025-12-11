DSSSB MTS Recruitment 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के 714 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन इस डेट से शुरू, 50 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के कुल 714 पदों पर भर्ती के लिए आज यानी 11 दिसंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार DSSSB MTS 2025 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। उम्मीदवार डीएसएसएसबी में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर ऑनलाइन आवेदन 17 दिसंबर से कर सकेंगे। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।
पात्रता मानदंड
- एमटीएस के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण की हो।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है।
- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
कितनी मिलेगी सैलरी
एमटीएस के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान नहीं करना होगा।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन टियर-1 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, सामान्य इंटेलिजेंस, रीजनिंग, गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय से 200 अंकों के 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।
ऐसे भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म
आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब मांगी गई जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
- इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
