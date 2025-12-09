DRDO CEPTAM 11 Recruitment: डीआरडीओ में 764 पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन की ओर से DRDO CEPTAM 11 की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 764 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट-B (STA-B) और टेक्नीशियन-A (Tech-A) के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास आईटीआई, डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

आयु-सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

DRDO CEPTAM 11 Recruitment: ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'DRDO CEPTAM 11 Recruitment' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नबंर, ईमेल आईडी आदि को दर्ज करें।

अब दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

ऐसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। टियर-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, सामान्य जागरुकता और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे।