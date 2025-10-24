DMRC Recruitment 2025: सिस्टम सुपरवाइजर और सिस्टम टेक्निशियन के पदों पर निकली भर्ती, 60 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की ओर से सिस्टम सुपरवाइजर और सिस्टम टेक्निशियन के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, डीएमआरसी की ओर से कुल 18 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें सिस्टम सुपरवाइजर के कुल 16 पद और सिस्टम टेक्निशियन के कुल 2 पद रिक्त है। उम्मीदावरों से आवेदन ऑफलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 31 अक्टूबर, 2025 तक ऑफलाइन माध्यम से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता सिस्टम सुपरवाइजर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदावरों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्टॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग आदि विषय में बीई व बीटेक की डिग्री प्राप्त की हो। साथ ही सिस्टम टेक्निशियन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की हो और (NCVT/SCVT) मान्यता प्राप्त संस्थाम से आईटीआई किया हो। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदावरों के पास संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव भी होना चाहिए।

आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए सिस्टम सुपरवाइज और सीनियर सुपरवाइजर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सिस्टम टेक्निशियन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदावरों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।