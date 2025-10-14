Delhi Police Vacancy 2025: हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने का कल तक का मौका, यहां ssc.gov.in से करें अप्लाई
दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने का उम्मीदवारों के पास कल यानी 15 अक्टूबर तक का समय है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 15 अक्टूबर है। जो उम्मीदवार दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल बनने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे केवल कल यानी 15 अक्टूबर, 2025 तक ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर कल तक आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 13 से 25 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा।
कितना मिलेगा वेतन
हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान व गणित विषय के साथ कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों के पास मैकेनिक-कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए।
कैसे करें अप्लाई
जो उम्मीदवार दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करें।
- अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
