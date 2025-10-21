Delhi Police Constable Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई
एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 21 अक्टूबर निर्धारित है। आवेदन के बाद फीस कल यानी 22 अक्टूबर तक जमा की जा सकेगी। फॉर्म में करेक्शन 29 से 31 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की संभावित डेट दिसंबर 2025/ जनवरी 2026 है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव- पुरुष एवं महिला) के 7565 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 21 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन फीस कल यानी 22 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है।
12th पास भर्ती में ले सकते हैं भाग
एसएससी कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस (कार या मोटरसाइकिल) PE & MT के समय तक होना चाहिए।
आयु सीमा
इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 जुलाई को ध्यान में रखकर की जाएगी।
स्वयं भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म
- इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनको फॉलो करके आसानी से फॉर्म भर सकते हैं।
- एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
- इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
आवेदन फीस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। एससी, एसटी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी निशुल्क रूप से फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
