Delhi Police Constable Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव- पुरुष एवं महिला) के 7565 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 21 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन फीस कल यानी 22 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है।

12th पास भर्ती में ले सकते हैं भाग एसएससी कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस (कार या मोटरसाइकिल) PE & MT के समय तक होना चाहिए।

आयु सीमा इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 जुलाई को ध्यान में रखकर की जाएगी।