Delhi Police Constable Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के 7565 पदों पर कल तक आवेदन का मौका, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव- पुरुष एवं महिला) के 7565 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 31 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे बिना देरी करते हुए इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

एप्लीकेशन फॉर्म एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भरा जा सकता है।

शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा एसएससी कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस (कार या मोटरसाइकिल) PE & MT के समय तक होना चाहिए।