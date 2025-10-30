Language
    Delhi Police Constable Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के 7565 पदों पर कल तक आवेदन का मौका, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:58 AM (IST)

    एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 31 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।

    SSC Delhi Police Constable Vacancy 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव- पुरुष एवं महिला) के 7565 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 31 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे बिना देरी करते हुए इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।
    एप्लीकेशन फॉर्म एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भरा जा सकता है।

    शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा

    एसएससी कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस (कार या मोटरसाइकिल) PE & MT के समय तक होना चाहिए।

    उम्र

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 जुलाई को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    आवेदन का तरीका एवं फीस

    • इस भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी स्वयं ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नीचे फॉर्म भरने की स्टेप्स एवं आवेदन का लिंक दिया जा रहा है।
    • एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    Delhi Police Constable Vacancy

    आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। एससी, एसटी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी निशुल्क रूप से फॉर्म भर सकते हैं।

