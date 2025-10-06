DDA Recruitment 2025: डीडीए ने पटवारी, नायब तहसीलदार समेत विभिन्न पदों पर आवेदन किये स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई

डीडीए में पटवारी नायब तहसीलदार स्टेनोग्राफर सर्वेयर एमटीएस डिप्टी डायरेक्टर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवा इस भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 5 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से ग्रुप A, B व C के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 6 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 तय की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौन ले सकता है भर्ती में भाग इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने पदानुसार 10th/ 12th ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन/ डिप्लोमा आदि पास किया हो। इसके साथ ही पद के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18/ 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25/ 27/ 30/ 35/ 40 वर्ष से ज्यादा न हो। आयु की गणना 5 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

स्वयं भर सकते हैं फॉर्म इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की स्टेप्स एवं फॉर्म लिंक यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है जिससे आसानी से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

इस भर्ती में शामिल होने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।

भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ें।

अब To Register के आगे Click here पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद उम्मीदवार Already Registered? To Login के आगे Click here पर जाकर अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।

अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।

अब एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

DDA Recruitment 2025 Application Form



नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। एप्लीकेशन फीस इस भर्ती में भाग लेने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को शुल्क के रूप में 2500 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी, पीएच, फीमेल पदों पर आवेदन के लिए 1500 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।