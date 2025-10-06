Language
    DDA Recruitment 2025: डीडीए ने पटवारी, नायब तहसीलदार समेत विभिन्न पदों पर आवेदन किये स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    डीडीए में पटवारी नायब तहसीलदार स्टेनोग्राफर सर्वेयर एमटीएस डिप्टी डायरेक्टर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवा इस भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 5 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।

    DDA Recruitment 2025 की पूरी डिटेल यहां से करें चेक।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से ग्रुप A, B व C के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 6 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 तय की गई है।

    कौन ले सकता है भर्ती में भाग

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने पदानुसार 10th/ 12th ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन/ डिप्लोमा आदि पास किया हो। इसके साथ ही पद के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18/ 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25/ 27/ 30/ 35/ 40 वर्ष से ज्यादा न हो। आयु की गणना 5 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    स्वयं भर सकते हैं फॉर्म

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की स्टेप्स एवं फॉर्म लिंक यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है जिससे आसानी से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

    • इस भर्ती में शामिल होने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
    • भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
    • अब To Register के आगे Click here पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद उम्मीदवार Already Registered? To Login के आगे Click here पर जाकर अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • अब एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

    • DDA Recruitment 2025 Application Form
    • नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को शुल्क के रूप में 2500 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी, पीएच, फीमेल पदों पर आवेदन के लिए 1500 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से ग्रुप ए, बी व सी के तहत कुल 1732 पदों को भरा जायेगा। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

    • डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट): 04 पद
    • डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन): 01 पद
    • डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग): 04 पद
    • असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग): 19 पद
    • असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट): 08 पद
    • असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप): 01 पद
    • असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम): 03 पद
    • असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल): 10 पद
    • असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): 03 पद
    • असिस्टेंट डायरेक्टर (मिनिस्ट्रियल): 15 पद
    • लीगल असिस्टेंट: 07 पद
    • प्लानिंग असिस्टेंट: 23 पद
    • आर्किटेक्चरल असिस्टेंट: 09 पद
    • प्रोग्रामर: 06 पद
    • जूनियर इंजीनियर (सिविल): 104 पद
    • जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल): 67 पद
    • सेक्शनल ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर): 75 पद
    • नायब तहसीलदार: 06 पद
    • जूनियर ट्रांसलेटर (राजभाषा): 06 पद
    • असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर (नॉन मिनिस्ट्रियल): 06 पद
    • सर्वेयर: 06 पद
    • स्टेनोग्राफर ग्रेड - 'डी': 44 पद
    • पटवारी: 79 पद
    • जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट: 199 पद
    • माली: 282 पद
    • मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन मिनिस्ट्रियल): 745 पद

