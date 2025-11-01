DDA Group Recruitment 2025: ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक, स्नातक पास युवाओं के लिए मौका
डीडीए में 1732 पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे केवल 05 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार स्नातक, स्नातकोत्तर या पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है। जो उम्मीदवार डिप्टी डायरेक्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, लीगल असिस्टेंट या प्रोग्रामर में से किसी एक पद पर नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे केवल 05 नवंबर, 2025 तक ही आवेदन कर सकते हैं। बता दें, डीडीए की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के कुल 1732 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए स्टेज-1 परीक्षा का आयोजन दिसंबर या जनवरी में किया जा सकता है।
पात्रता मानदंड
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पद से संबंधित विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु भी पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 व 21 वर्ष और अधिकतम आयु 25, 27, 30 व 35 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 2500 रुपये और एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये निर्धारित की गई है।
ऐसे करें स्वयं रजिस्ट्रेशन
डीडीए में ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करके निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
- अब दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
