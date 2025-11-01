DDA Group Recruitment 2025: ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक, स्नातक पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है। जो उम्मीदवार डिप्टी डायरेक्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, लीगल असिस्टेंट या प्रोग्रामर में से किसी एक पद पर नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे केवल 05 नवंबर, 2025 तक ही आवेदन कर सकते हैं। बता दें, डीडीए की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के कुल 1732 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए स्टेज-1 परीक्षा का आयोजन दिसंबर या जनवरी में किया जा सकता है।