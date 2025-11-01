Language
    JEE Mains Session 1 Registration 2026 : जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:17 AM (IST)

    जेईई मेन सेशन-1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 27 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 13 भाषाओं में किया जाएगा। साथ ही सेशन-1 की परीक्षा 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच आयोजित कराई जाएगी।

    JEE Mains 2026 Session 1 Registration: यहां पढ़ें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: जेईई मेन परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक अहम खबर है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एंजेसी (NTA) की ओर से जेईई मेन सेशन-1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें, इससे पहले एनटीए की ओर से जेईई मेन परीक्षा तिथियों की घोषणा की गई थी। हालांकि अब एनटीए की ओर से 31 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो अभ्यर्थी जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे 27 नवंबर, 2025 रात 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    रजिस्ट्रेशन करने के लिए महत्पूर्ण तिथि

    सेशन-1 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार 27 नवंबर तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही एनटीए की ओर से जनवरी माह के पहले सप्ताह में एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी। जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच किया जाएगा। परीक्षा होने के बाद एनटीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर 12 फरवरी, 2026 को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 

    JEE Mains 2026: ऐसे करें जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन

    एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-1 के लिए ऑनालइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर जेईई मेन सेशन-1 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक जानकारी को दर्ज करें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद शैक्षणिक योगियता की जानकारी और ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    परीक्षा पैटर्न

    जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में किया जाएगा। साथ ही परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

