JEE Mains Session 1 Registration 2026 : जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: जेईई मेन परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक अहम खबर है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एंजेसी (NTA) की ओर से जेईई मेन सेशन-1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें, इससे पहले एनटीए की ओर से जेईई मेन परीक्षा तिथियों की घोषणा की गई थी। हालांकि अब एनटीए की ओर से 31 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो अभ्यर्थी जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे 27 नवंबर, 2025 रात 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन करने के लिए महत्पूर्ण तिथि सेशन-1 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार 27 नवंबर तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही एनटीए की ओर से जनवरी माह के पहले सप्ताह में एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी। जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच किया जाएगा। परीक्षा होने के बाद एनटीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर 12 फरवरी, 2026 को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।



JEE Mains 2026: ऐसे करें जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-1 के लिए ऑनालइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।