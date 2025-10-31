Language
    IIT Kanpur JEE Main Crash Course 2026: आईआईटी कानपुर ने शुरू किया जेईई मेन क्रैश कोर्स, इस दिन से शुरू होगी ऑनलाइन क्लास

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    जेईई मेन 2026 परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आईआईटी, कानुपर की ओर से 40 दिन का फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में शामिल होकर छात्रों को अपनी तैयारी को मजबूत बनाने और मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को परखने में मदद मिलेगी। 

    IIT Kanpur JEE Main Crash Course 2026: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: जेईई मेन 2026 परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और साथी (सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम) के सहयोग से युवाओं के लिए फ्री जेईई मेन क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। यह कोर्स कुल 40 दिन की अवधि के लिए शुरू किया जा रहा है। क्रैश कोर्स का मुख्य उद्देश्य जेईई मेन 2026 परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं की तैयारी को मजबूत बनाना है, ताकि वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आईआईटी, कानुपर और साथी के सहयोग से यह कोर्स 01 नवंबर, 2025 से प्रारंभ किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके क्रैश कोर्स में शामिल हो सकते हैं।

    यहां से डायरेक्ट करें क्रैश कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

    क्रैश कोर्स में शामिल होकर मिलेंगे ये फायदे

    आईआईटी कानपुर के जेईई मेन क्रैश कोर्स में शामिल होकर युवाओं को निम्नलिखित फायदें मिलेंगे जो इस प्रकार है।

    1. रोजाना भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषय की लाइव क्लास।
    2. डाउट सेशन में तुरंत समाधान और स्पष्टीकरण मिलेगा।
    3. मॉक टेस्ट और विषयवार टेस्ट की सुविधा होगी।
    4. सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लाइव डाउट सेशन होगा।
    5. एआई की मदद से कमजोर विषयों का आकलन किया जाएगा।
    6. एनसीईआरटी विषय पर आधारित लेक्चर और महत्वपूर्ण नोट्स की सुविधा दी जाएगी।
    7. तैयारी के दौरान तनाव को दूर करने के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन भी मिलेगा।
    ऐसे करें जेईई मेन क्रैश कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन

    जो उम्मीदवार जेईई मेन 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • आईआईटी कानपुर के इस क्रैश कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट satheejee.iitk.ac.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी को दर्ज करें।
    • अब फ्री ऑनलाइन कोर्स लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें।
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

