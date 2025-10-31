IIT Kanpur JEE Main Crash Course 2026: आईआईटी कानपुर ने शुरू किया जेईई मेन क्रैश कोर्स, इस दिन से शुरू होगी ऑनलाइन क्लास

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: जेईई मेन 2026 परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और साथी (सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम) के सहयोग से युवाओं के लिए फ्री जेईई मेन क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। यह कोर्स कुल 40 दिन की अवधि के लिए शुरू किया जा रहा है। क्रैश कोर्स का मुख्य उद्देश्य जेईई मेन 2026 परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं की तैयारी को मजबूत बनाना है, ताकि वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आईआईटी, कानुपर और साथी के सहयोग से यह कोर्स 01 नवंबर, 2025 से प्रारंभ किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके क्रैश कोर्स में शामिल हो सकते हैं।