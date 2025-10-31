BPSC 71st Answer Key 2025: बीपीएससी ने फाइनल आंसर के साथ ओएमआर शीट की जारी, इस दिन तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन दर्ज

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा की आज यानी 31 अक्तूबर को फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, बीपीएससी की ओर से फाइनल आंसर-की के साथ-साथ ओएमआर शीट भी आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करवा दी गई है।

यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की इस दिन तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन दर्ज बीपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर-की के साथ-साथ ओएमआर शीट भी जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर लॉगिन करके अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ओएमआर शीट डाउनलोड करने के लिए 31 अक्टूबर से लेकर 08 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उम्मीदवार 08 नवंबर तक ईमेल आईडी examcontroller-bpsc@gov.in के जरिये ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।