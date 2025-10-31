Language
    BPSC 71st Answer Key 2025: बीपीएससी ने फाइनल आंसर के साथ ओएमआर शीट की जारी, इस दिन तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन दर्ज

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    बीपीएससी की ओर से 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। इसके साथ ही उम्मीदवार 31 अक्टूबर से लेकर 08 नवंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

    BPSC 71st Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा की आज यानी 31 अक्तूबर को फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, बीपीएससी की ओर से फाइनल आंसर-की के साथ-साथ ओएमआर शीट भी आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करवा दी गई है।

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की

    इस दिन तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन दर्ज

    बीपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर-की के साथ-साथ ओएमआर शीट भी जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर लॉगिन करके अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ओएमआर शीट डाउनलोड करने के लिए 31 अक्टूबर से लेकर 08 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उम्मीदवार 08 नवंबर तक ईमेल आईडी examcontroller-bpsc@gov.in के जरिये ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

    ऐसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की 

    बीपीएससी की ओर से 71वीं सीसीई प्रारंभिक की फाइनल आंसर-की और ओएमआर शीट जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से तुरंत फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    • फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'Integrated 71st Combined (Preliminary) Final Answer Keys' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद फाइनल आंसर-की आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी।
    • आंसर-की डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    जल्द जारी होगा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट

    71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर-की और ओएमआर शीट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि बीपीएससी की ओर से रिजल्ट से संबंधित कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। 

