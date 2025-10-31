NHPC JE Answer Key 2025: जल्द ही जारी होगी प्रोविजनल आंसर-की, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द ही जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के बाद अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। एनएचपीसी की ओर से प्रोविजनल आंसर-की एनएचपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके जल्द ही आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे।

इस दिन हुई थी परीक्षा नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) के लिए परीक्षा का आयोजन हाल ही में 29 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। यह परीक्षा ऑफलाइन माध्यम में आयोजित कराई गई थी। इसके साथ ही परीक्षा दो शिफ्ट में संचालित की गई थी। एनएचपीसी जेई की परीक्षा में उम्मीदवारों से संबंधित विषय से 140 प्रश्न, सामान्य जागरूकता विषय से 30 प्रश्न और रीजनिंग विषय से 30 प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा में एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया गया था।