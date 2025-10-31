Language
    NHPC JE Answer Key 2025: जल्द ही जारी होगी प्रोविजनल आंसर-की, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    एनएचपीसी की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकती है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की से अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 29 अक्टूबर, 2025 को किया गया था।

    Hero Image

    NHPC JE Answer Key 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द ही जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के बाद अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। एनएचपीसी की ओर से प्रोविजनल आंसर-की एनएचपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके जल्द ही आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) के लिए परीक्षा का आयोजन हाल ही में 29 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। यह परीक्षा ऑफलाइन माध्यम में आयोजित कराई गई थी। इसके साथ ही परीक्षा दो शिफ्ट में संचालित की गई थी। एनएचपीसी जेई की परीक्षा में उम्मीदवारों से संबंधित विषय से 140 प्रश्न, सामान्य जागरूकता विषय से 30 प्रश्न और रीजनिंग विषय से 30 प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा में एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया गया था। 

    NHPC JE Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे प्रोविजनलआंसर-की

    एनएचपीसी की ओर से प्रोविजनल आंसर-की जारी करने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे।

    • प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • अब एनएचपीसी जेई प्रोविजनल आंसर-की लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाग मांगी गई लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा। 
    • लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की ओपन हो जाएगी।
    • आंसर-की डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार परीक्षा में दिए गए अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकेंगे। साथ ही जो उम्मीदवार एनएचपीसी की ओर जारी किए गए किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे तय समय पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकेंगे। 

