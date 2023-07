CUSB Recruitment 2023: आज से करें दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में 32 नॉन-टीचिंग पदों के लिए आवेदन

CUSB Recruitment 2023 दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएसबी) में 32 ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी बुधवार 12 जुलाई से शुरू हो गई है जो कि 11 अगस्त तक चलेगी। ग्रुप सी में लोवर डिविजन क्लर्क (LDC) सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट लैबोरेट्री असिस्टेंट लैबोरेट्री अटेंडेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) की भर्ती होनी है।

CUSB Recruitment 2023: उम्मीदवारों को CUSB की आधिकारिक वेबसाइट, cusb.ac.in पर अप्लाई करना होगा।

