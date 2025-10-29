Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Cochin Shipyard Apprentices 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज से शुरू, इतना मिलेगा हर महिने स्टाइपेंड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कक्षा दसवीं व आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप के कुल 300 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे है। जो उम्मीदवार कोचीन शिपयार्ड में बतौर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितना मिलेगा स्टाइपेंड

    अप्रेंटिसशिप के तहत चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 11,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही अप्रेंटिसशिप की अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है। 

    पात्रता मानंदड

    • अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारो के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 नवंबर, 2025 के अनुसार 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

    कैसे करें रजिस्ट्रेशन

    कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें।
    • रजिस्ट्रेश करने के बाद उम्र, शैक्षणिक योग्यता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें।
    • अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन पिछली कक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यदि किसी उम्मीदवार के अंक सामान पाए जाते हैं, तो उनका मूल्यांकन उम्र के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। 

    इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कक्षा दसवीं व आईटीआई का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो व अन्य निर्धारित दस्तावेज अवश्य होने चाहिए। 

    यह भी पढ़ें: Indian Coast Guard Result 2025: नाविक और यांत्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें चेक