Cochin Shipyard Apprentices 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज से शुरू, इतना मिलेगा हर महिने स्टाइपेंड

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप के कुल 300 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे है। जो उम्मीदवार कोचीन शिपयार्ड में बतौर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड अप्रेंटिसशिप के तहत चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 11,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही अप्रेंटिसशिप की अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है। पात्रता मानंदड अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारो के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 नवंबर, 2025 के अनुसार 18 वर्ष निर्धारित की गई है। कैसे करें रजिस्ट्रेशन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।