Coal India Trainee Recruitment 2025: कोल इंडिया में ट्रेनी के पदों पर निकली भर्ती, रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू
कोल इंडिया में ट्रेनी के पदों पर आवेदन 26 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 15 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। इस भर ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार ट्रेनी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बता दें, कोल इंडिया ट्रेनी के पदों पर आवेदन 26 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 125 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
इतना मिलेगा स्टाइपेंड
ट्रेनी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 22,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
कौन कर सकते हैं अप्लाई
जिन उम्मीदवारों ने इंटरमीडिएट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास कर ली हैं, वे उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 31 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में दस वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
ऐसे कर सकेंगे ट्रेनी के पदों पर अप्लाई
कोल इंडिया की ओर से ट्रेनी के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन विंडों जल्द ही ओपन कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकेंगे।
- कोल इंडिया में ट्रेनी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर Apply ONLINE लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नबंर और ईमेल आईडी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- अब जरूरी दस्तावेजों का स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
