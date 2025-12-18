Coal India Trainee Recruitment 2025: कोल इंडिया में ट्रेनी के पदों पर निकली भर्ती, रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार ट्रेनी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बता दें, कोल इंडिया ट्रेनी के पदों पर आवेदन 26 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 125 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

इतना मिलेगा स्टाइपेंड ट्रेनी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 22,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कौन कर सकते हैं अप्लाई जिन उम्मीदवारों ने इंटरमीडिएट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास कर ली हैं, वे उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 31 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में दस वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।