    Chhattisgarh Recruitment 2025: स्पेशल एजुकेटर के पदों पर आवेदन शुरू, 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:22 PM (IST)

    स्पेशल एजुकेटर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर ऑफलाइन माध्यम से 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतन आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां देखें पात्रता मानदंड संबंधित जानकारी।

    Chhattisgarh Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के पद आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से स्पेशल एजुकेटर के कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंडो की जांच कर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    आयु-सीमा

    स्पेशल एजुकेटर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और महिला उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता

    स्पेशल एजुकेटर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएड, बीएड या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। 

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन पिछली कक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का चयन हॉयर सेकंडरी परीक्षा में प्राप्तांक, स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक, स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्तांक डीएड या बीएड परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा।

    ऐसे करें अप्लाई

    स्पेशल एजुकेटर के पदों पर आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को अपना आवेदन-पत्र डाक के माध्यम से निवासरत जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र के साथ-साथ हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र, हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंकसूची, डीएड स्पेशल एजुकेशन अंकसूची, जाति प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित दस्तावेजों को भी जमा करना होगा। 

