Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BTSC Work Inspector Vacancy 2025: बिहार में कार्य निरीक्षक के 1114 पदों पर भर्ती का एलान, आवेदन 10 अक्टूबर से होंगे शुरू

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:46 PM (IST)

    बिहार में कार्य निरीक्षक के 1114 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में 10th के साथ ITI पास युवा आवेदन कर सकेंगे। एप्लीकेशन प्रॉसेस 10 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। उम्मीदवार फॉर्म btsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन भर सकेंगे। इस भर्ती के लिए चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से किया जायेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    BTSC Work Inspector Vacancy 2025 की पूरी डिटेल यहां से करें चेक।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से कार्य निरीक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया ही। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। आवेदन स्टार्ट होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे, अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 नवंबर 2025 तय की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन ले सकेगा भर्ती में भाग

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का पात्रता पूरी करना अनिवार्य है-

    • इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th/ मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
    • ड्राफ्ट्समैन सिविल/ सर्वेयर/ प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है।
    • अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, एससी, एसटी के लिए 42 वर्ष निर्धारित है।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 114 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कुल पदों में से बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35 फीसदी पद आरक्षित हैं। वर्ग के अनुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

    अनारक्षित वर्ग 444 पद
    ईडब्ल्यूएस वर्ग 111 पद
    अनुसूचित जाति 63 पद
    अनुसूचित जनजाति 13 पद
    अत्यंत पिछड़ा वर्ग 70 पद
    पिछड़ा वर्ग 133 पद
    पिछड़ा वर्ग (महिला) 34 पद

    एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं शुल्क

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। फॉर्म भरने के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। एप्लीकेशन फीस सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये तय की गई है जिसक भुगतान डेबिट, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।

    BTSC Work Inspector Vacancy 2025 Notification

    कैसे होगा चयन

    इस भर्ती में चयन के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। रिटेन टेस्ट का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) माध्यम में होगा। परीक्षा कुल 100 अंकों के लिए होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- MP Police SI Bharti 2025: एमपी पुलिस एसआई, सूबेदार भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 27 अक्टूबर से होंगे स्टार्ट