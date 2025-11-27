CGPSC Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, ऐसे कर सकेंगे आवेदन
छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से राज्य सेवा परीक्षा-2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 01 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 238 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा-2025 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार राज्य सेवा परीक्षा में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। बता दें, इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 01 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही उम्मीदवार 31 दिसंबर, 2025 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से 238 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंड की जांच करके आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर जल्द ही आवेदन कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा की तिथि
छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो पाली में आयोजित कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित की जाएगी।
आवेदन के लिए जरूरी योग्यता
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
ऐसे कर सकेंगे अप्लाई
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से एप्लीकेशन विंडो शुरू करने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकेंगे।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद दर्ज की सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
