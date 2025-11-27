CGPSC Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, ऐसे कर सकेंगे आवेदन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा-2025 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार राज्य सेवा परीक्षा में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। बता दें, इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 01 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही उम्मीदवार 31 दिसंबर, 2025 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से 238 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंड की जांच करके आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर जल्द ही आवेदन कर सकेंगे।