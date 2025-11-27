UPSSSC PET Result 2025: 19 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म, यूपी पीईटी रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी पीईटी एग्जाम का आयोजन राज्य के 28 जिलों के 1479 परीक्षा केंद्रों पर 6 एवं 7 सितंबर को करवाया गया था। इस परीक्षा के लिए 2531996 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें से 19 लाख 41 हजार 993 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब इन सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुताबिक यूपीएसएसएससी की ओर से नतीजे जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिए जायेंगे।

3 वर्षों तक वैध रहेगा स्कोरकार्ड यूपीएसएसएससी की ओर से इस वर्ष से पीईटी स्कोरकार्ड की वैधता को 3 वर्ष के लिए कर दिया गया है। पहले यह केवल 1 वर्ष के लिए वैध होता था। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) स्कोरकार्ड से अभ्यर्थी राज्य में लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड तथा ग्रुप 'सी' के अंतर्गत आने वाले अन्य पदों की भर्ती के लिए आवेदन के लिए योग्य हो जाते हैं।