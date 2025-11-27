UPSSSC PET Result 2025: 19 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म, यूपी पीईटी रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद
यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों भाग लिया था जिनको अब रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट जल्द ही यूपीएसएसएससी की ओर से परिणाम की घोषणा कर दिया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी पीईटी एग्जाम का आयोजन राज्य के 28 जिलों के 1479 परीक्षा केंद्रों पर 6 एवं 7 सितंबर को करवाया गया था। इस परीक्षा के लिए 2531996 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें से 19 लाख 41 हजार 993 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब इन सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुताबिक यूपीएसएसएससी की ओर से नतीजे जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिए जायेंगे।
3 वर्षों तक वैध रहेगा स्कोरकार्ड
यूपीएसएसएससी की ओर से इस वर्ष से पीईटी स्कोरकार्ड की वैधता को 3 वर्ष के लिए कर दिया गया है। पहले यह केवल 1 वर्ष के लिए वैध होता था। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) स्कोरकार्ड से अभ्यर्थी राज्य में लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड तथा ग्रुप 'सी' के अंतर्गत आने वाले अन्य पदों की भर्ती के लिए आवेदन के लिए योग्य हो जाते हैं।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका
- यूपीएसएसएससी पीईटी रिजल्ट 2025 जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
- अब आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
रिजल्ट जारी होने के बाद लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन हो सकते हैं स्टार्ट
आपको बता दें कि राज्य में लेखपाल के रिक्त पदों को भरने के भर्ती निकाली जानी है। अनुमान के मुताबिक यूपी पीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद लेखपाल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
