UP Lekhpal Bharti 2025: यूपी लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है जारी, 2 फीसदी पद पदोन्नत से भरने की तैयारी!

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में हाल में लेखपाल पदों को भरने के लिए काफी समय से बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भर्ती से संबंधित प्रस्ताव आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है। प्रस्ताव पास होते ही यूपीएसएसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इस भर्ती के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं।

2% पद प्रमोशन के जरिये भरे जाने का अनुमान आपको बता दें कि लखनऊ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक लेखपाल के लिए 8940 पद रिक्त हियँ जिसमें से दो प्रतिशत पदों को चैनमैन को पदोन्नत करके भरा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इसके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली-2025 को लागू करने की स्वीकृति दी दी गई है। वर्तमान में लेखपालों के 30,837 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 21,897 पद ही भरे हैं और 8940 पद रिक्त हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है।

लेखपाल पदों के लिए कौन कर सकेगा अप्लाई लेखपाल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास यूपीएसएसएससी पीईटी एग्जाम का वैलिड स्कोर कार्ड होना आवश्यक है।

इसके साथ ही अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10+2 (इंटरमीडिएट) अवश्य उत्तीर्ण किया हो।

शैक्षिक योग्यता के अलावा आवेदन करते समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऊपरी आयु सीमा में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 जल्द जारी होने की उम्मीद यूपी लेखपाल भर्ती से पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UPSSSC PET) रिजल्ट जारी किया जा सकता है। नतीजे जारी होने के बाद यूपी पीईटी स्कोरकार्ड के जरिये अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती में भाग ले पाएंगे।