Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Lekhpal Bharti 2025: यूपी लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है जारी, 2 फीसदी पद पदोन्नत से भरने की तैयारी!

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:44 AM (IST)

    यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 जल्द ही जारी किये जाने की संभावना है। परिणाम घोषित होने के बाद यूपीएसएसएससी की ओर से लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लिए जा सकते हैं। लेखपाल भर्ती में शामिल होने के लिए पीईटी स्कोरकार्ड एवं 12th पास होना अनिवार्य है।

    prefferd source google
    Hero Image

    UP Lekhpal Recruitment 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में हाल में लेखपाल पदों को भरने के लिए काफी समय से बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भर्ती से संबंधित प्रस्ताव आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है। प्रस्ताव पास होते ही यूपीएसएसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इस भर्ती के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2% पद प्रमोशन के जरिये भरे जाने का अनुमान

    आपको बता दें कि लखनऊ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक लेखपाल के लिए 8940 पद रिक्त हियँ जिसमें से दो प्रतिशत पदों को चैनमैन को पदोन्नत करके भरा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इसके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली-2025 को लागू करने की स्वीकृति दी दी गई है। वर्तमान में लेखपालों के 30,837 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 21,897 पद ही भरे हैं और 8940 पद रिक्त हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है।

    लेखपाल पदों के लिए कौन कर सकेगा अप्लाई

    • लेखपाल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास यूपीएसएसएससी पीईटी एग्जाम का वैलिड स्कोर कार्ड होना आवश्यक है।
    • इसके साथ ही अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10+2 (इंटरमीडिएट) अवश्य उत्तीर्ण किया हो।
    • शैक्षिक योग्यता के अलावा आवेदन करते समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • ऊपरी आयु सीमा में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 जल्द जारी होने की उम्मीद

    यूपी लेखपाल भर्ती से पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UPSSSC PET) रिजल्ट जारी किया जा सकता है। नतीजे जारी होने के बाद यूपी पीईटी स्कोरकार्ड के जरिये अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती में भाग ले पाएंगे।

    up lekhpal eligibility criteria

    कैसे होगा चयन

    यूपी पीईटी एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। रिटेन टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, 10th पास अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई  