सीजीपीएससी ने जारी किया 238 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन, नायब तहसीलदार के सबसे ज्यादा पद

एजुकेशन डेस्क, रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा-2025 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से राज्य की विभिन्न सेवाओं में कुल 238 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस बार सर्वाधिक 51 पद नायब तहसीलदार के लिए हैं, जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित होंगे। इसके बाद 29 पद मुख्य नगर पालिका अधिकारी (कक्षा 'ग') और 28 पद राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक) के लिए आए हैं।

पिछले एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि राज्य सेवा परीक्षा में पदों की संख्या में उतार-चढ़ाव रहा है। वर्ष 2015 में सर्वाधिक 352 पदों की भर्ती हुई थी, जबकि कोविड वर्ष 2020-21 में 171–175 पदों तक संख्या घट गई थी। 2024 में 246 पदों के लिए नोटिफिकेशन था, इस वर्ष 238 पदों के साथ भर्ती जारी की गई है। यह संख्या पिछले कई वर्षों की तरह लगभग 200-250 के दायरे में बनी हुई है, जिससे राज्य में प्रशासनिक सेवाओं की निरंतर मांग दिखती है।