CCI vacancy 2025: यंग प्रोफेशनल के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, सेलेक्टेड युवाओं को 60 हजार तक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से यंग प्रोफेशनल की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार बतौर यंग प्रोफेशनल के रूप में कानून, अर्थशास्त्र या आईटी के क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छक एवं योग्य उम्मीदवार 01 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।