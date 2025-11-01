CCI vacancy 2025: यंग प्रोफेशनल के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, सेलेक्टेड युवाओं को 60 हजार तक मिलेगी सैलरी
सीसीआई में यंग प्रोफेशनल के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 01 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष निर्धारित है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से यंग प्रोफेशनल की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार बतौर यंग प्रोफेशनल के रूप में कानून, अर्थशास्त्र या आईटी के क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छक एवं योग्य उम्मीदवार 01 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
- यंग प्रोफेशनल कानून के क्षेत्र में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व अन्य कोर्ट में काम करने का अनुभव होना चाहिए।
- यंग प्रोफेशनल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास व्यष्टि अर्थशास्त्र व संबंधित क्षेत्र का कार्यानुभव होना चाहिए।
- आईटी के क्षेत्र में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों के पास टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव भी होना चाहिए।
- यंग प्रोफेशनल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है।
कितनी मिलेगी सैलरी
यंग प्रोफेशनल के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
इन पदों पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- यंग प्रोफेशनल के पद पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक तरीके से भर लें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
