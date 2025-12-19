CBSE Recruitment 2025: ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 22 दिसंबर से बढ़ाकर 27 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है। उम्मीदवारों के पास अब सीबीएसई में ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर आवेदन करने के लिए ज्यादा दिनों का समय है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। अन्यथा सीबीएसई की ओर से उम्मीदवारों को आवेदन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।