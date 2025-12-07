Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CBSE Recruitment 2025: सीबीएसई ने ग्रुप A, B व C के तहत कई पदों पर निकाली भर्ती, इस डेट तक ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    सीबीएसई की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें शामिल होने के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी 22 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    CBSE Vacancy 2025

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से ग्रुप A, B व C के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भर्ती विवरण
    इस भर्ती के माध्यम 224 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

    पद का नाम पदों की संख्या
    असिस्टेंट सेक्रेटरी 8
    असिस्टेंट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट डायरेक्टर (Academics) 12
    असिस्टेंट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट डायरेक्टर (Training) 8
    असिस्टेंट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट डायरेक्टर (Skill Education) 7
    अकाउंट्स ऑफिसर 2
    सुप्रींटेंडेंट 27
    जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 9
    जूनियर अकाउंटेंट 16
    जूनियर असिस्टेंट 35


    कैसे करें आवेदन

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स नीचे दी जा रही हैं।

    • फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें।
    • होम पेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • नए पेज पर पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • निर्धारित एप्लीकेशन फीस जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

    CBSE Recruitment 2025 application form

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन के साथ कैटेगरी वाइज फीस जमा करना आवश्यक है तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जायेगा। बिना फीस के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। एससी/ एसटी/ दिव्यांग/ एक्स सर्विसमैन/ महिला वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये और अनरिजर्व/ ओबीसी/ EWS वर्ग के उम्मीदवारों को ग्रुप ए के लिए 1750 रुपये और ग्रुप बी व सी के लिए 1050 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से जमा की जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- HP Patwari Recruitment 2025: हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर भर्ती का एलान, आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट