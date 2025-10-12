Language
    केनरा बैंक अप्रेटिंसशिप भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, ग्रेजुएट अभ्यर्थी तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    केनरा बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 12 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3500 पदों पर भर्ती की जाएगी।

    Canara Bank Recruitment 2025 के लिए यहां करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। केनरा बैंक में अप्रेटिंसशिप के 3500 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 12 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी स्नातक उत्तीर्ण हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट canarabank.com या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं।

    ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में छूट प्रदान की जाएगी। उम्र की गणना 1 सितंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    चयन प्रक्रिया एवं वेतन

    इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 12th/ डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। चयनित हुए उम्मीदवारों को 15000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्रदान किया जायेगा।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • केनरा बैंक अप्रेंटिस भर्ती में शामिल होने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल https://ibpsreg.ibps.in/canbaug25/ पर विजिट करें।
    • इसके बाद नए पेज पर पहले Click here for New Registration पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।
    • इसके बाद हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।
    • अब निर्धारित आवेदन शुल्क (कैटेगरी वाइज) का भुगतान करें।
    • अंत में पूर्व रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में में आवेदन पत्र भरने के साथ अन्य सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 650 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए पूर्ण रूप से निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

