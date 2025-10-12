केनरा बैंक अप्रेटिंसशिप भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, ग्रेजुएट अभ्यर्थी तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। केनरा बैंक में अप्रेटिंसशिप के 3500 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 12 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी स्नातक उत्तीर्ण हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट canarabank.com या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं।

ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में छूट प्रदान की जाएगी। उम्र की गणना 1 सितंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।