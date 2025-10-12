Language
    BTSC Recruitment 2025: बिहार में हॉस्टल मैनेजर पदों पर हो रही भर्ती, इस डेट तक ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:22 PM (IST)

    बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से हॉस्टल मैनेजर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 10 नवंबर निर्धारित है। भर्ती के लिए चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा।

    BTSC Hostel Manager Vacancy 2025

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से छात्रावास प्रबंधक (हॉस्टल मैनेजर) के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो 10 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल इस पेज से चेक कर सकते हैं।

    पात्रता एवं मापदंड

    हॉस्टल मैनेजर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का बीएससी (आथित्य एवं होटल प्रशासन) उत्तीर्ण की हो या स्नातक तथा होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से छात्रावास प्रबंधक के कुल 91 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से 35 प्रतिशत रिक्त पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट btsc.pariksha.nic.in पर जाएं।
    • कैंडिटेट रजिस्ट्रेशन में जाकर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • अप्लाई पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें।
    • मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    BTSC Recruitment 2025 notice

    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फीस सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये तय की गई है। फीस का भुगतान डेबिट, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।

    कैसे होगा चयन

    इस भर्ती में चयन के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) का आयोजन किया जायेगा। रिटेन टेस्ट में 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किये जायेंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा।

