Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BTSC Recruitment 2025: डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:46 PM (IST)

    बीटीएससी की ओर से डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आज ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही इन पदों पर वे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं, जिन्होंने डेंटल हाइजिनिस्ट में दो वर्षीय डिप्लोमा किया हो। 

    prefferd source google
    Hero Image

    BTSC Recruitment 2025: आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से दंत स्वास्थय विज्ञानी के कुल 702 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार बतौर दंत स्वास्थय विज्ञानी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर दंत स्वास्थय विज्ञानी के पदों पर 10 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पद संबंधित विवरण

    • सामान्य- 281 पद
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 70 पद
    • एससी- 112 पद
    • एसटी- 07 पद
    • अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 127 पद
    • पिछड़ा वर्ग- 84 पद
    • पिछड़े वर्ग की महिलाएं- 21 पद

    पात्रता मानदंड

    • दंत स्वास्थय विज्ञानी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा बारहवीं जीव विज्ञान विषय से उत्तीर्ण किया हो।
    • इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों ने संघ, बिहार या अन्य राज्य सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से दंत स्वास्थय विज्ञानी (डेंटल हाइजीनिस्ट) में दो वर्षीय डिप्लोमा किया हो।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, सामान्य महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    बीटीएससी की ओर से उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट स्तर के आधार पर 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।

    एग्जामिनेशन फीस

    दंत स्वास्थय विज्ञानी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को  एग्जामिनेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सभी उम्मीदवारों के लिए एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है। 

     

    यह भी पढ़ें: Viksit Bharat Buildathon 2025: रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट, यहां से करें डायरेक्ट अप्लाई