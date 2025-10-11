BTSC Recruitment 2025: डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से दंत स्वास्थय विज्ञानी के कुल 702 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार बतौर दंत स्वास्थय विज्ञानी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर दंत स्वास्थय विज्ञानी के पदों पर 10 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

