BTSC Pump Operator Vacancy 2025: बिहार पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर आवेदन स्टार्ट, 10th-ITI पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से पंप ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट btsc.pariksha.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं।

10th-ITI पास युवा आवेदन के लिए पात्र इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ मशीनिस्ट अथवा फिटर टेस्ट से ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष, अनरिजर्व महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और एससी/ एसटी वर्ग के लिए 42 वर्ष तय की गई है।