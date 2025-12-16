Language
    BTSC Pump Operator Vacancy 2025: बिहार पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर आवेदन स्टार्ट, 10th-ITI पास कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    बिहार में पंप ऑपरेटर के रिक्त पदों आवेदन शुरू हो गए हैं जो 12 जनवरी तक जारी रहेंगे। 10th के साथ आईटीआई कर चुके अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते ...और पढ़ें

    BTSC Pump Operator Vacancy 2025

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से पंप ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट btsc.pariksha.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं।

    10th-ITI पास युवा आवेदन के लिए पात्र

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ मशीनिस्ट अथवा फिटर टेस्ट से ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष, अनरिजर्व महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और एससी/ एसटी वर्ग के लिए 42 वर्ष तय की गई है।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 191 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से वर्ग के अनुसार जनरल के लिए 77, ईडब्ल्यूएस के लिए 19, एससी के लिए 31, एसटी के लिए 2, ईबीसी के लिए 33, बीसी के लिए 23 और बीसी फीमेल के लिए 6 पद आरक्षित हैं।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक नीचे दिया जा रहा है-

    • फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट btsc.pariksha.nic.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Notifications/Advertisements में जाना है।
    • अब नए पेज पर आपको PUMP OPERATOR के सामने APPLY लिंक पर क्लिक करना है।
    • मांगी गई डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अंत में निर्धारित फीस जमा करके आवेदन पत्र को सबमिट कर उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    BTSC Pump Operator Vacancy

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन पत्र भरने के साथ सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से जमा की जा सकती है।

