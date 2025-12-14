Bihar JE Vacancy 2025: बिहार में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती का एलान, इस डेट तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से जूनियर इंजीनियर (JE/ सिविल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल) के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है 12 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट btsc.pariksha.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के 2809 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से जूनियर इंजीनियर (सिविल) के लिए 2653 पद, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के लिए 86 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के लिए 70 पद निर्धारित हैं।

पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार ने पदानुसार सिविल/ इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इसके समकक्ष योग्यता प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो। अधिकतम आयु पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमनुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखकर होगी। ध्यान रखें कि भर्ती में किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र हैं।