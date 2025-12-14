Bihar JE Vacancy 2025: बिहार में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती का एलान, इस डेट तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका
बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से जूनियर इंजीनियर (सिविल/ इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल) पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए निर्धारित अंतिम तिथि 12 जनवरी ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से जूनियर इंजीनियर (JE/ सिविल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल) के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है 12 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट btsc.pariksha.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के 2809 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से जूनियर इंजीनियर (सिविल) के लिए 2653 पद, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के लिए 86 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के लिए 70 पद निर्धारित हैं।
पात्रता एवं मापदंड
इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार ने पदानुसार सिविल/ इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इसके समकक्ष योग्यता प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो। अधिकतम आयु पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमनुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखकर होगी। ध्यान रखें कि भर्ती में किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र हैं।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट btsc.pariksha.nic.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Notifications/Advertisements में जाना है।
- अब नए पेज पर आपको जिस पद (सिविल/ इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल) के लिए आवेदन करना है उसके सामने APPLY लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अंत में निर्धारित फीस जमा करके आवेदन पत्र को सबमिट कर उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
