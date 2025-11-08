BSSC Sports Trainer Vacancy 2025: बिहार स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर रजिस्ट्रेशन के लिए कल तक का मौका, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के कुल 379 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास केवल कल यानी 09 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक बिहार स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे अब 09 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती ही कि वे तय समय से पहले इन पदों पर आवेदन कर लें, अन्यथा अभ्यर्थियों को आवेदन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।