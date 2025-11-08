BSSC Sports Trainer Vacancy 2025: बिहार स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर रजिस्ट्रेशन के लिए कल तक का मौका, जल्द कर लें अप्लाई
बीएसएससी की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर आवेदन करने का उम्मीदवारों के पास केवल कल तक का आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के कुल 379 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास केवल कल यानी 09 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक बिहार स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे अब 09 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती ही कि वे तय समय से पहले इन पदों पर आवेदन कर लें, अन्यथा अभ्यर्थियों को आवेदन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
- बीएसएससी स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी की हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास तकनीकी योग्यता का अनुभव और खेल में उपलब्धि भी होनी चाहिए।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश या किसी अंतराष्ट्रीय या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।
- उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा, सामान्य पुरुष उम्मीदवारों की आयु 37 वर्ष, सामान्य महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, एलाइड साइंस इन स्पोर्ट्स और मुख्य खेल विषय से 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल सवाल 150 होंगे। लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 50 अंक का इंटरव्यू आयोजित कराया जाएगा।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
- स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com/sportsbsc25/ पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके लॉगिन कर लें।
- अब आवश्यक शैक्षणिक जानकारी और फीस को जमा कर दें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़ें: SSC CPO SI 2025: एसएससीनेएसआईकेलिएशुरूकीसेल्फस्लॉटबुकिंगकीसुविधा, 17 नवंबरसेलिंकहोगा एक्टिव
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।